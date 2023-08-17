На войне погибли более 20 тысяч мобилизованных из оккупированной Горловки – ЦНС

С начала полномасштабного российского вторжения погибли более 20 тысяч жителей оккупированного города Горловка Донецкой области, которых российские захватчики мобилизовали в свою армию.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"Оккупационная администрация Горловки (временно захваченные земли Донецкой области) пожаловалась в Москву из-за больших потерь среди мобилизованных жителей города. Так, кафиры готовятся к новой волне мобилизации на ТОТ, чтобы восполнить потери, и уже сейчас формируют списки мужчин. В частности, план по мобилизации был представлен гауляйтерам из Горловки.

Однако в ответ местные коллаборанты пожаловались, что в городе растет социальное напряжение, ведь с начала полномасштабного вторжения погибли более 20 тыс. жителей города, которых принудительно мобилизовали в 2022 году" , – сообщили в ЦНС.

В ЦНС отмечают, что мобилизация жителей захваченных территорий является международным преступлением.

"Из жителей оккупированных территорий формируют передовые отряды, которые россияне без должной подготовки бросают на украинские отряды, ведь россиянам выгодна смерть украинцев независимо от стороны, за которую они воюют" , - говорится в сообщении.

В Центре национального сопротивления отмечают, что произведенная в прошлом году мобилизация в самой РФ усилила социальное напряжение в российском обществе. Поэтому оккупанты планируют увеличить темпы мобилизации именно на временно оккупированных территориях, чтобы не "выводить свое население из транса пропаганды и не потерять популярность войны".