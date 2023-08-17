ГУР о ракетных обстрелах: Все, что они производят, – выпускают по Украине

Россия продолжает наносить ракетные удары по Украине. В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что для атак используют фактически все, что сейчас производят в стране-агрессоре. Об этом во время телемарафона рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов, сообщает 24 Канал.

Он также обратил внимание, сможет ли Россия восстановить свои запасы ракет.

По словам Андрея Юсова, Россия с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года "в значительной степени использовала накопленный ракетный потенциал". Он напомнил, что были массированы атаки, во время которых по Украине запускали по 120 ракет за раз.

"Сегодня количество совсем другое. И фактически все, что они производят, – сразу выпускают по Украине. И восстановить тот запас, который у них был, пока нет возможности" , – констатировал он.

В то же время следует понимать, что угроза никуда не исчезла. Россияне продолжают свои атаки как крылатыми, так и баллистическими и аэробалистическими ракетами. Кроме того, бьют еще и дронами-камикадзе. Во время воздушной тревоги необходимо находиться в укрытиях. Этот простой алгоритм действий может спасти вам жизнь.