РФ атаковала ракетами Днепропетровщину, в 2 населенных пунктах пропадал свет – ОВА
Под утро 17 августа российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область двумя ракетами.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По его словам, под обстрел попал Новомосковский район области. Обошлось без пострадавших.
Из-за обстрела без света остались 10 тысяч человек в двух населенных пунктах. По состоянию на данный момент, проблему устранили, дома снова с электричеством.
Остальные последствия атаки уточняются.