ВСУ ликвидировали 256 тысяч российских оккупантов – Генштаб
С начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали 256 тысяч российских оккупантов, в том числе за минувшие сутки – 480. Также 16 августа ВСУ уничтожили 24 беспилотника, 17 артиллерийских систем, 5 танков и другую военную технику противника.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 256050 (+480) человек ликвидировано,
- танков – 4329 (+5),
- боевых бронированных машин – 8398 (+18),
- артиллерийских систем – 5169 (+17),
- РСЗО – 714 (+0),
- средств ПВО – 486 (+1),
- самолетов – 315 (+0),
- вертолетов – 314 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4272 (+24),
- крылатых ракет – 1406 (+2),
- кораблей/катеров – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 7641 (+27),
- специальной техники – 773 (+0).