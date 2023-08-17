ВСУ ликвидировали 256 тысяч российских оккупантов – Генштаб

ВСУ ликвидировали 256 тысяч российских оккупантов – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали 256 тысяч российских оккупантов, в том числе за минувшие сутки – 480. Также 16 августа ВСУ уничтожили 24 беспилотника, 17 артиллерийских систем, 5 танков и другую военную технику противника.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 256050 (+480) человек ликвидировано,
  • танков – 4329 (+5),
  • боевых бронированных машин – 8398 (+18),
  • артиллерийских систем – 5169 (+17),
  • РСЗО – 714 (+0),
  • средств ПВО – 486 (+1),
  • самолетов – 315 (+0),
  • вертолетов – 314 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4272 (+24),
  • крылатых ракет – 1406 (+2),
  • кораблей/катеров – 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7641 (+27),
  • специальной техники – 773 (+0).

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