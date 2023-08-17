ВСУ ликвидировали 256 тысяч российских оккупантов – Генштаб

С начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали 256 тысяч российских оккупантов, в том числе за минувшие сутки – 480. Также 16 августа ВСУ уничтожили 24 беспилотника, 17 артиллерийских систем, 5 танков и другую военную технику противника.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.08.23 ориентировочно составили: