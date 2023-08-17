Украинские военные уничтожили еще один вертолет Ка-52 – Олещук
Украинские военные утром 17 августа уничтожили российский ударный вертолет Ка-52.
Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
Вертолет сбили бойцы подразделения зенитно-ракетных войск на Бахмутском направлении.
Ка-52 "Аллигатор" – российский вертолет нового поколения, эксплуатируемый с 2011 года. Имеет пушку с лазерной наводкой, противотанковый ракетный комплекс и другое вооружение. Стоимость одного вертолета – около $16 млн. Российская пропаганда называла его "летучим танком".
Напомним, с начала полномасштабного российского вторжения ВСУ уничтожили 314 российских вертолетов.