Украинские военные уничтожили еще один вертолет Ка-52 – Олещук

Украинские военные уничтожили еще один вертолет Ка-52 – Олещук
Фото: Alan Wilson

Украинские военные утром 17 августа уничтожили российский ударный вертолет Ка-52.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Вертолет сбили бойцы подразделения зенитно-ракетных войск на Бахмутском направлении.

Ка-52 "Аллигатор" – российский вертолет нового поколения, эксплуатируемый с 2011 года. Имеет пушку с лазерной наводкой, противотанковый ракетный комплекс и другое вооружение. Стоимость одного вертолета – около $16 млн. Российская пропаганда называла его "летучим танком".

Напомним, с начала полномасштабного российского вторжения ВСУ уничтожили﻿ 314 российских вертолетов.

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