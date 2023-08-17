Минюст впервые подал иск о национализации активов Беларуси

Министерство юстиции Украины в среду, 16 августа, подало два новых иска в Высший антикоррупционный суд о применении санкций в виде взыскания активов. В одном из них ответчиком будет Министерство обороны Республики Беларусь. Об этом заявила глава департамента санкционной политики Министерства юстиции Украины Инна Богатых, сообщает Лига.Бизнес.

В рамках иска к беларускому министерству Украина собирается национализировать один авиационный двигатель и воздушный стартер.

Второй иск касается группы компаний "Волга-Днепр", у которой хотят забрать шесть авиационных двигателей типа Д-18Т для самолетов АН-124-100 "Руслан".

"Иск к "Волга-Днепр" [...] очень важен еще и с точки зрения международной конфискации. Потому что в Канаде аналогичная процедура начата в отношении самолета "Руслан", который принадлежит этой же компании, он арестован Канадой и должен быть конфискован в пользу Украины. Еще несколько самолетов этой компании заморожены Германией. Это сотни миллионов долларов" , – сказала Богатых.

Ответчиками в этом иске являются нидерландская Volga-Dnepr Logistics BV, московское ООО "Волга-Днепр-Москва" и ООО "Авиакомпания Волга-Днепр" из Ульяновска.

В марте 2022 года Святошинский районный суд Киева заочно арестовал 12 самолетов "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" в рамках уголовного производства, открытого по заявлению ГП "Антонов". Три самолета находятся в Германии, один – в Канаде.

"Волга-Днепр" – крупнейшая грузовая авиагруппа России. В начале 2022 года она занимала более половины российского рынка авиационных грузоперевозок.