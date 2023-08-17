В Белом доме рассказали, что происходит с обучением пилотов на F-16

В Белом доме заявили, что сейчас США вместе с европейскими союзниками работают над тем, чтобы обучение украинских пилотов на истребителях F-16 начались как можно быстрее, сообщает Европейская правда.

Об этом на брифинге сказал координатор стратегических коммуникаций Совета по нацбезопасности США Джон Кирби.

В то же время он добавил, что не имеет новой информации по поводу учений украинских пилотов.

"После Вильнюса (саммита НАТО – ред.) и саммита G7 президент (Джо Байден) взял на себя твердое обязательство, что мы поддерживаем... поставки F-16 в Украину. А начинать надо с обучения... мы активно работаем с нашими европейскими союзниками и друзьями над тем, чтобы как можно быстрее начать эту подготовку" , – отметил Кирби.

Ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявлял﻿, что Украина не сможет получить от союзников истребители F-16 ближайшей осенью или зимой.