Генштаб: ВСУ имели успех южнее Урожайного, закрепляются на рубежах

Силы обороны Украины продолжают ведение наступления на трех направлениях, к югу от Урожайного имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Об этом заявил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. В направлении южнее Урожайного имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы" , - отметил он.

По словам спикера, на Бахмутском направлении украинские защитники продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.

В то же время он подчеркнул, что россияне вели безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки и Марьинки, добавив, что враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, применяет резервы.

Также Ковалев проинформировал, что Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и северном фланге Бахмутского направления.