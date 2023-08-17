ВСУ уничтожили еще три лодки россиян, маневрировавших дельтой Днепра – Гуменюк
Армия РФ продолжает использовать лодки для защиты своих позиций во временно оккупированной Херсонской области, 3 из них были уничтожены за минувшие сутки, сообщает Деловая столица.
Об этом заявила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
За прошедшие сутки украинским военным удалось уничтожить три российские лодки, которые маневрировали дельтой реки Днепр, отметила военная. Таким образом оккупанты пытались защитить свои позиции и наблюдательные пункты на этих территориях.
"Опять 3 лодки за минувшие сутки пошли курсом российского военного корабля", — сказала Гуменюк.
Также на юге Украины был уничтожен пункт управления беспилотниками врага.
"Фактически в каждой нашей сводке есть уничтожение также и станции радиоэлектронной борьбы за сутки, потому что враг пытается глушить наши беспилотники", — сказала она.