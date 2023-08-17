ВСУ уничтожили еще три лодки россиян, маневрировавших дельтой Днепра – Гуменюк

ВСУ уничтожили еще три лодки россиян, маневрировавших дельтой Днепра – Гуменюк
Фото: Михаил Петях

Армия РФ продолжает использовать лодки для защиты своих позиций во временно оккупированной Херсонской области, 3 из них были уничтожены за минувшие сутки, сообщает Деловая столица.

Об этом заявила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

За прошедшие сутки украинским военным удалось уничтожить три российские лодки, которые маневрировали дельтой реки Днепр, отметила военная. Таким образом оккупанты пытались защитить свои позиции и наблюдательные пункты на этих территориях.

"Опять 3 лодки за минувшие сутки пошли курсом российского военного корабля", — сказала Гуменюк.

Также на юге Украины был уничтожен пункт управления беспилотниками врага.

"Фактически в каждой нашей сводке есть уничтожение также и станции радиоэлектронной борьбы за сутки, потому что враг пытается глушить наши беспилотники", — сказала она.

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