ВСУ уничтожили еще три лодки россиян, маневрировавших дельтой Днепра – Гуменюк

Армия РФ продолжает использовать лодки для защиты своих позиций во временно оккупированной Херсонской области, 3 из них были уничтожены за минувшие сутки, сообщает Деловая столица.

Об этом заявила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

За прошедшие сутки украинским военным удалось уничтожить три российские лодки, которые маневрировали дельтой реки Днепр, отметила военная. Таким образом оккупанты пытались защитить свои позиции и наблюдательные пункты на этих территориях.

"Опять 3 лодки за минувшие сутки пошли курсом российского военного корабля" , — сказала Гуменюк.

Также на юге Украины был уничтожен пункт управления беспилотниками врага.