Британская разведка: РФ будет бить по инфраструктуре, но Украина готовится

Разведка Великобритании сообщает, что Россия, наверное, зимой будет атаковать украинские объекты энергетической инфраструктуры, но Украина к этому готовится, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны за 17 августа.

По данным ведомства, несмотря на давление войны Украина сможет обеспечить себя достаточными запасами топлива в течение зимнего периода.

При этом в разведке допускают, что российские атаки на энергетическую инфраструктуру продолжатся, однако "Украина продемонстрировала прошлой зимой, что она имеет квалифицированную рабочую силу и опыт, необходимые для эксплуатации и обслуживания энергосистемы даже в военных условиях".