ВСУ сбили второй российский вертолет Ка-52 за утро

Воины 47 отдельной механизированной бригады сбили вражеский вертолет Ка-52 в Запорожской области утром 17 августа − таким образом этим утром защитники Украины уничтожили уже два российских "аллигатора", сообщает Украинская правда.

"Утро воинов 47 отдельной механизированной бригады началось с уничтожения российского вертолета Ка-52 в районе Роботино, что на Запорожье" , – говорится в сообщении бригады.

Вражеский "аллигатор" заметила огневая группа зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона около 07:40 утра. Вертолет сбили одним пуском из ПЗРК.

Сообщается, что на счету бойцов 47 бригады − это уже 8-й "навсегда приземленный Ка-52", стоимость которого достигает $16 млн.

Ранее 17 августа украинские военные сбили﻿ вертолет Ка-52 на Бахмутском направлении.

Ка-52 "Аллигатор" – российский вертолет нового поколения, эксплуатируемый с 2011 года. Имеет пушку с лазерной наводкой, противотанковый ракетный комплекс и другое вооружение. Стоимость одного вертолета – около $16 млн. Российская пропаганда называла его "летучим танком".