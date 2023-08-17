Пилоты скоро начнут обучение на F-16, это положительные сигналы - ВСУ

Украина нуждается в современных истребителях F-16, если бы они не поступили, и надеется, что затягивания с процессом обучения пилотов и инженеров не будет. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"От меня такой фразы "Украина не получит истребителей" вряд ли услышали бы, я такие фразы даже не употребляю, не хочу какую-то измену сеять среди населения. У меня спросили (относительно того – ред.), что в Америке заявили, что до конца лета не получат и т.д., я ответил: если бы мы их не получили, у нас выхода другого нет.

Мы нуждаемся в этом вооружении – будь то до конца этого года, или начало следующего, или позже - другого выхода у нас нет, как идти к своей цели. Такой мой ответ был тогда, таков он и сейчас" , - сказал Игнат, комментируя распространенные накануне в СМИ сообщения о том, что Украина не сможет получить F-16 до конца этого года.

Спикер напомнил, что Украина стремится получить истребители еще с начала полномасштабной войны, все ветви власти и военные ведомства находятся в тесной коммуникации с западными партнерами.

"Украина сделала все шаги для того, чтобы это произошло как можно скорее, но происходит - как происходит. Но есть и положительные сигналы - то, что пилоты уже скоро будут учиться. Будем надеяться, что затягивание процесса обучения пилотов, инженерного состава и др. не будет ", – подчеркнул Игнат.

Как сообщалось, на саммите НАТО в Вильнюсе союзники объявили о создании авиационной коалиции. Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что обучение украинских пилотов, которые будут овладевать американскими истребителями F-16, начнется в августе и займет не менее шести месяцев.

Накануне спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявлял﻿, что Украина не получит истребители F-16 до конца 2023 года.