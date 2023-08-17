Продолжится ли транзит российского газа через Украину: ответ министра

Транзит российского газа в Европу через территорию Украины истекает в 2024 году. Его продолжение будет зависеть от того, сможет ли Европа обойтись без топлива из РФ. В то же время Украина не будет выступать стороной переговоров с Россией о возможном продлении транзитного соглашения, сообщает Зеркало недели.

Такие слова министра энергетики Украины Германа Галущенко приводит Голос Америки. Чиновник надеется, что в следующем году Европа сможет диверсифицировать поставки и не будет нуждаться в российском газе вообще.

«Во-первых, мы точно не будем стороной переговоров с россиянами. Во-вторых, я думаю, что следующий год будет показателен с точки зрения возможности Европы функционировать вообще без газа из России. Я вижу все предпосылки для того, чтобы это произошло» , – сказал Галущенко.

Министр также отметил, что пока рано прогнозировать, что произойдет в следующем году из-за непредсказуемой агрессивной политики России.

«Мы же имеем дело с россиянами – они могут прекратить действие этого контракта в любой день. Это совершенно очевидно, что это не связано с юридическими формальностями» , – добавил Галущенко.

По словам министра, Украина уже этой зимой может сыграть значительную роль в обеспечении стабильности рынка газа в Европе. Несмотря на войну, европейские компании продолжают хранить газ в украинских газохранилищах, и этот тренд, по мнению Галущенко, будет только расти.