ISW: У РФ возникли проблемы с обучением офицеров среднего звена

В российском информационном пространстве все чаще критикуют российское военное командование за неспособность набрать и научить эффективных офицеров среднего звена для руководства российскими войсками в Украине. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Укринформ.

Некоторые российские "военкоры" недавно выразили разочарование военными офицерами среднего звена и обвинили их в ненужных бюрократических мероприятиях, плохом отношении к раненым, приказам, приводящим к большим потерям и дезинформации высшего военного командования.

Один российский военный блоггер утверждал, что офицер среднего звена приказал своему подразделению ввести дополнительные бюрократические меры после визита командующего войсками противовоздушной и противоракетной обороны России — вероятно, генерал-лейтенанта Андрея Демина, который поначалу советовал избегать такой бюрократической практики.

Некоторые "военкоры" утверждали, что гнев в российском информационном пространстве, направленный на военных офицеров среднего звена, должен быть нацелен на высших должностных лиц, назначивших плохих командиров.

Также они отмечают, что высшее военное руководство поддерживает систему, не способную привлечь и обучить новое поколение офицеров среднего звена, назначая старых и неэффективных командиров на передовую.

Один милблогер отметил, что российское военное командование и российское руководство в целом предпочитают лояльных, а не компетентных офицеров, которые не способны обучать новых офицеров, тогда как другой милблогер утверждал, что РФ не устранит эту пагубную культуру в своей армии, не сделав значительных изменений в составе русского военного управления.