В новых российских вертолетах и самолетах есть иностранные компоненты – ВСУ

Россия использует иностранные компоненты для производства не только ракет и дронов, но и новых вертолетов, а также самолетов. Об этом сказал спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает Лига.net.

"К сожалению, эти запчасти продолжают как-то доходить до страны-оккупанта. Речь же не только о "шахедах". Речь идет и о других изделиях военного назначения, которые Россия продолжает производить. Потому что немало ракет РФ сегодня производит, а также вертолетов Ка-52 и самолетов" , – рассказал Игнат.

Спикер Воздушных сил подчеркнул, что Россия не имеет технологий и производства компонентов для создания самолетов, тем не менее они сходят с конвейера.

По информации группы Ермака-Макфола, большинство юридических и физических лиц, причастных к производству российских дронов-камикадзе "Ланцет", не находятся﻿ под санкциями.