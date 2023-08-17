Кулеба прокомментировал слухи о своей возможной отставке

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на слухи о своей возможной отставке, которые начали появляться в СМИ в начале августа.﻿ В эфире телеканала 1+1 он подчеркнул, что если слухи кто-то распространяет, значит, это кому-то нужно, сообщает Новое время.

Кулеба напомнил, что его назначили на должность главы МИД Украины в марте 2020 года, а уже через полгода начали появляться разговоры об отставке.

"Я работаю, ни одна должность не вечна, и я абсолютно спокойно отношусь ко всему. Я в начале еще сказал, что уйду при двух обстоятельствах: первая — если президент попросит меня уйти. Вторая — если я зайду в какое-то принципиальное противоречие с внешней политикой и не сочту возможным с этим работать" , -добавил он.

В начале августа издание "Зеркало недели" сообщило, что в политических кругах оживились разговоры о возможной отставке Кулебы. Его место якобы могут занять заместитель главы Офиса Андрей Сибига или глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

В материале также говорилось, что на сегодняшний день влияние главы МИД на принятие внешнеполитических решений уменьшилось, хотя президент Владимир Зеленский остается благосклонным к Кулебе.

Якобы причина этого в том, что глава ОП Андрей Ермак видит в министре иностранных дел конкурента "не только на внешнеполитическом треке, но и в поставках информации для Зеленского".