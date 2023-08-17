Под Купянском россияне используют "Шторм-Z" из заключенных как в Бахмуте – спикер ВСУ

В районе Купянска российские оккупанты частично повторяют тактику боев в Бахмуте, используя отряды "Шторм-Z" из уголовников. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире национального телемарафона, сообщает Лига.net.

По его словам, за минувшие сутки на Купянском направлении было две атаки в районе Синьковки, 18 авиационных налетов и 434 обстрела — враг потерял 41 человека убитыми и 109 ранеными, танк Т-72, боевую машину десанта, гаубицу Мста-Б, три склада боеприпасов, восемь грузовиков и четыре боевых машины пехоты БМП-1.

"Применяют много старой техники, БМП-1 сняли с вооружения до 24 февраля. У нас отданы все необходимые приказы, построена эшелонированная оборона, ПВО, инженерные заграждения, логистика, медицина, системы поражения" , — сказал Череватый.

Также он отметил, что захватчики используют тактику, частично похожую на бои за Бахмут.