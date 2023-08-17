В крупнейшем аэропорту Германии отменили рейсы из-за сильных ливней

В немецком Франкфурте-на-Майне накануне из-за сильных ливней отменили десятки рейсов в крупнейшем аэропорту Германии, сообщает Европейская правда.

К позднему вечеру на взлетно-посадочной полосе собралось большое количество воды, в результате чего пассажиры не могли выйти из самолетов после приземления.

На опубликованных в соцсетях видно, как самолеты стоят в большом количестве воды, а на заднем плане вспыхивают молнии.

В результате непогоды в аэропорту Франкфурта отменили 70 рейсов, еще 23 рейса перенаправили в другие аэропорты.

Had quite a few DM’s from people wondering why flights were diverting away from Frankfurt….here’s your answer ????????



pic.twitter.com/05ZAoFO2WN — Flight Emergency (@FlightEmergency) August 16, 2023

Представитель аэропорта подтвердил, что наземное обслуживание было остановлено более чем на два часа.

По предварительным оценкам, ситуация с отменой рейсов затронула около тысячи пассажиров.

Немецкая метеорологическая служба (DWD) накануне объявляла штормовое предупреждение для всей земли Гессен.

Дождь, штормовой ветер и молнии, сопровождавшие сильные грозы, стали причиной многочисленных выездов пожарных подразделений.

Метеорологи зафиксировали более 25 000 ударов молний в течение одного часа. Скорость ветра достигала 81 километра в час.