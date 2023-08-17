В крупнейшем аэропорту Германии отменили рейсы из-за сильных ливней
В немецком Франкфурте-на-Майне накануне из-за сильных ливней отменили десятки рейсов в крупнейшем аэропорту Германии, сообщает Европейская правда.
К позднему вечеру на взлетно-посадочной полосе собралось большое количество воды, в результате чего пассажиры не могли выйти из самолетов после приземления.
На опубликованных в соцсетях видно, как самолеты стоят в большом количестве воды, а на заднем плане вспыхивают молнии.
В результате непогоды в аэропорту Франкфурта отменили 70 рейсов, еще 23 рейса перенаправили в другие аэропорты.
Представитель аэропорта подтвердил, что наземное обслуживание было остановлено более чем на два часа.
По предварительным оценкам, ситуация с отменой рейсов затронула около тысячи пассажиров.
Немецкая метеорологическая служба (DWD) накануне объявляла штормовое предупреждение для всей земли Гессен.
Дождь, штормовой ветер и молнии, сопровождавшие сильные грозы, стали причиной многочисленных выездов пожарных подразделений.
Метеорологи зафиксировали более 25 000 ударов молний в течение одного часа. Скорость ветра достигала 81 километра в час.