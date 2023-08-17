В Воздушных силах объяснили увеличение количества воздушных тревог

Увеличение количества воздушных тревог в Украине связано с активными боевыми действиями на юге и востоке. Враг поднимает авиацию.﻿ Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Вчера было собственно много воздушных тревог. И юг, и восток нашего государства был атакован. Связано это с тем, что идут интенсивные боевые действия на земле" , - сказал он.

По его словам, соответственно россияне поднимают авиацию, в том числе штурмовую авиацию.

"И собственно истребители, постоянно работающие в небе" , - добавил Игнат.

По данным Генштаба, украинские военные за последние сутки сбили 16 дронов типа Shahed-136/131 и две ракеты, выпущенные российскими кафирами по территории Украины.

Напомним, воздушная тревога была объявлена в некоторых областях Украины в ночь на 16 августа. Российские войска дважды атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Под ударом врага снова оказался один из портов.

В ночь на 15 августа российские войска запустили по Украине 28 крылатых ракет. Силам ПВО удалось сбить 16 целей. Под удары попали Львов и Днепр, Луцк и Хмельницкий, Запорожье и Смела.