Россияне строят новую линию обороны в Мариупольском районе − Андрющенко

Российские оккупанты начали строить очередную линию обороны по Никольскому направлению в Мариупольском районе. Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, сообщает Украинская правда.

"Начали активное окапывание в районе лесов (Федоровский и Никольский). Похоже на срочное развитие очередной линии обороны по Никольскому направлению (линия Никольское − Мангуш)" , – сообщил он.

Он также добавил, что по дороге от Никольского (Донецкая область) до Конских Раздоров (Запорожская область) наблюдается активность авиации врага.

Андрющенко повідомив, що на межі Запорізької і Донецької областей активізувались окупанти − помітили їхню авіацію, а також вантажівки з солдатами, які рухаються в сторону Нікольського. Відео з Telegram Андрющенка pic.twitter.com/3SA6EGnQ28 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 17, 2023

Кроме того, значительное количество грузовиков с живой силой и "хламом" оккупантов возвращается в Никольскую часть Мариупольского района.

Андрющенко отметил, что захватчики рассказывают местным, что получили приказ "отступить за пирамидки".