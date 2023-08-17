Россияне строят новую линию обороны в Мариупольском районе − Андрющенко
Российские оккупанты начали строить очередную линию обороны по Никольскому направлению в Мариупольском районе. Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, сообщает Украинская правда.
"Начали активное окапывание в районе лесов (Федоровский и Никольский). Похоже на срочное развитие очередной линии обороны по Никольскому направлению (линия Никольское − Мангуш)", – сообщил он.
Он также добавил, что по дороге от Никольского (Донецкая область) до Конских Раздоров (Запорожская область) наблюдается активность авиации врага.
Кроме того, значительное количество грузовиков с живой силой и "хламом" оккупантов возвращается в Никольскую часть Мариупольского района.
Андрющенко отметил, что захватчики рассказывают местным, что получили приказ "отступить за пирамидки".