Поставки оружия и планы противника: Зеленский провел селектор

Президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневное селекторное совещание. Среди обсуждаемых вопросов – снабжение оружием и боеприпасами, планы противника и подготовка энергосистемы к зиме.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

"Держим на постоянном контроле поставок техники и боеприпасов, темпы собственного производства. МИД и МО получили поручение поработать с партнерами, чтобы в последующих оборонных пакетах было именно то, что нужно" , – отметил он.

Также заслушали доклады разведки по тактическим и стратегическим планам противника, состоянию его военно-промышленного комплекса (ВПК). Обсудили и подготовку энергосистемы и ПВО к зиме.

Среди прочего, на совещании речь шла о ликвидации последствий российских обстрелов гражданских объектов и эвакуации из Купянского района. Также обсудили помощь пострадавшим и строительство нового жилья в Херсонской и Киевской областях.