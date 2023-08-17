Во всем Ливане выключили свет из-за долгов государства

В Ливане почти повсеместно исчезла электроэнергия. Это произошло из-за долга энергетической компании Primesouth, сообщает Лига.Бизнес.

Компания прекратила работу единственных в стране электростанций Дейр-Аммар на севере страны и Аль-Захрани на юге вечером 16 августа.

Две ТЭС являются единственными источниками электроэнергии, поставляемой в Ливан, суммарно они производят 550 МВт.

Электроэнергии сейчас нет в больницах, водопроводных станциях, жилых домах, государственных учреждениях, а также в аэропорту в Бейруте, который пока работает на собственных генераторах.

Энергетическая компания отметила, что не контролирует ситуацию, хотя и пыталась ее урегулировать, а оператор ТЭС Primesouth угрожал еще 11 августа отключить станции, но после полученных от власти обещаний решить проблему дал больше времени.