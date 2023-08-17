РФ пытается выбить авиабазы и взлетно-посадочные полосы для Су-24 – FT

Британская газета Financial Times написала, что усилившиеся атаки России на цели в украинском тылу, по-видимому, преследуют прежде всего одну цель: лишить Силы обороны возможности запускать с бомбардировщиков Су-24 крылатые ракеты средней дальности Storm Shadow/SCALP-EG. Издание приводит мнение, что Украине для успеха нужны еще немецкие Taurus и американские ATACMS, сообщает Лига.net.

В середине августа была самая масштабная ракетная атака россиян по западу Украины: они целились "в авиабазы, взлетно-посадочные полосы и центр подготовки пилотов", пишет FT.

Журналисты со ссылкой на собеседников сообщили, что Силы обороны и их союзники рассматривают эти удары как часть попытки разрушить украинские взлетно-посадочные полосы и парк бомбардировщиков.

Чтобы избежать поражения ракетами и дронами, украинские авиаторы постоянно перебазируют критически важное вооружение и квалифицированный персонал, а летчики курсируют в Украине по десяткам авиабаз и коммерческих аэропортов.

Генерал Фредерик "Бен" Ходжес, бывший командующий армией США в Европе, считает, что "прямо сейчас мы должны загрузить ATACMS, Taurus, больше Storm Shadows и другие системы большой дальности на транспортные самолеты C17, и как можно быстрее доставить их в Украину".

По его словам, это нужно сделать срочно, потому что Россия "отчаянно" хочет, чтобы ВСУ не получили дополнительные и новые возможности наносить удары по их базам в Крыму.

По мнению Ходжеса, авиаудары России по украинским авиабазам были попыткой предотвратить такой поворотный момент в войне: "Россияне знают, что они чрезвычайно уязвимы. И худшее, что с ними может случиться, — это получение Украиной возможности начать регулярно и точно наносить удары по базе Черноморского флота в Севастополе, авиабазам и логистическим узлам".