Судно, вышедшее временным коридором из Одессы, уже в международных водах

Немецкое грузовое судно, заблокированное в Одесском порту с начала войны, без проблем пересекло украинские воды, сообщает Укринформ.

Через несколько часов после выхода в среду из южноукраинского порта Одессы немецкий грузовой лайнер Joseph Schulte, ходящий под флагом Гонконга, успешно пересек украинскую часть Черного моря. "Я могу подтвердить, что судно покинуло украинские воды" , - сказала спикер.

Компания поблагодарила всех причастных сторон, которые сделали возможным безопасный проход грузового судна. Судно, также частично принадлежащее китайскому банку, направляется в Стамбул. По данным украинских источников, оно перевозит более 2100 контейнеров из 30 тыс. тонн грузов. Оно стало первым, вышедшим из Одесского порта "гуманитарным коридором", призванным разрешить суднам, застрявшим в Одесском порту, пересекать Черное море и добраться до берегов иностранных государств. Переход "коридором" происходит на свой риск.

Немецкие эксперты считают, что Россия не предприняла попытки атаковать судно не в последнюю очередь, учитывая, что оно принадлежит ФРГ, которая могла бы резко отреагировать и принять новые решения по поставке Украине дополнительных вооружений.