Сырский: на Бахмутском направлении ВСУ уничтожили опорный пункт россиян
Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал, как украинские военные - 22-я ОМБр - из САУ 2С-1 "Гвоздика" уничтожает опорный пункт россиян, сообщает Укринформ.
"Бахмутское направление. 22-я ОМБр по САУ 2С-1 "Гвоздика" уничтожает россиян", - написал командующий Сухопутными войсками ВСУ.
По его словам, аэроразведка обнаружила опорный пункт захватчиков, пытавшихся замаскировать свои позиции в лесополосе. Однако координаты уже получили артиллеристы.
"Несколько минут и точными выстрелами россиян отправлено на концерт в Кобзон", - добавил Сырский.