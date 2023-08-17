Осенью Россию отключат от "авиационного SWIFT" - росСМИ

Российские и иностранные авиакомпании, выполняющие рейсы между РФ и другими странами, осенью столкнутся с трудностями из-за выхода из России одного из крупнейших IT-провайдеров в авиационной отрасли - швейцарской компании SITA. Об этом пишет российское издание "РБК" со ссылкой на три источника в российских и зарубежных авиакомпаниях, сообщает Укринформ.

SITA, в частности, занимающаяся разработкой систем бронирования, электронных посадочных, багажных систем и различных других авиационных IT-услуг, заявила о намерении покинуть российский рынок еще в мае 2023 года.

Как утверждают источники, к осени российские компании отключат от телекоммуникационных каналов SITA, которую называют "авиационным SWIFT" – самым распространенным инструментом в мировой гражданской авиации для обмена информацией, в частности между авиакомпаниями и аэропортами.

"Из-за отключения российские перевозчики больше не смогут передавать через шлюзы SITA данные о рейсах, пассажирах и багаже в информационные системы международных аэропортов" , - заявил один из собеседников издания.

В свою очередь иностранные перевозчики останутся без канала для обмена данными с информационными системами российских аэропортов. "Проблема есть, она чувствительна и, безусловно, требует решения" , - добавил источник в иностранной авиакомпании.

В минтрансе РФ заявили, что знают о проблеме и планируют обеспечить обмен информацией между российской и международными сетями "альтернативными каналами связи".