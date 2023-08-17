Облгазы Фирташа в управлении АРМА принесли в бюджет 0 грн – аналитики

За период с 05 июля 2022 по август этого года сумма поступлений в госбюджет от управления 26 региональными операторами газораспределительных систем составила 0,00 гривен за весь период.

Об этом сообщает проект Trap Aggressor аналитического центра StateWatch со ссылкой на ответ Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) на запрос Временной следственной комиссии ВРУ по вопросам наполнения бюджета, которую возглавляет Ярослав Железняк.

За весь период достигнутыми результатами Управителя от управления:

сумма полученного дохода – 0,00 грн; сумма произведенных необходимых расходов – 0,00 грн; сумма поступлений в Государственный бюджет Украины – 0,00 грн.

Управляющим арестованными корпоративными правами 26 региональных операторов газораспределительных систем, связывающих с Дмитрием Фирташем, было определено Государственное акционерное общество (АО) "Черноморнефтегаз" отдельным распоряжением Кабмина. В начале июля 2022 года АРМА заключило договор управления активами с АО "Черноморнефтегаз", согласно которому последнему были переданы основные корпоративные права по 26 облгазам, а 3 апреля 2023 года - корпоративные права миноритарных собственников и повторно арестованы корпоративные права АО "Тернопольгаз", АО "Коростышевгаз", АО "Кировоградгаз", АО "Хмельницкгаз", АО "Мелитопольгаз".

В Агентстве уточнили, что согласно условиям договора управления, размер доходов определяется по начисленным и уплаченным в пользу управляющего платежами дивидендов по активам (15% из полученных дивидендов, за вычетом сумм соответствующих налогов и сборов на счет управляющего, остаток – на счет казначейства).

Правда, также в АРМА отметили, что общее собрание акционеров по выплате дивидендов по состоянию на начало августа не проводилось.