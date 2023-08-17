Кулеба: Украинские пилоты вернутся с тренировок вместе с F-16
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прогнозирует, что Украина получит американские истребители F-16 сразу после завершения тренировок украинских пилотов. Об этом он сказал в эфире программы "Сніданок з 1+1" в ответ на вопрос, когда Украина получит F-16, сообщает Укринформ.
"Только что завершатся тренировки. Я думаю, что с тренировок украинские пилоты вернутся, и самолеты вместе с ними тоже. Может, не прилетят прямо в кабинах, но это будет синхронизированный процесс", - сказал Кулеба.
Он добавил, что на этой неделе у президента ежедневно проходили совещания и разговоры об ускорении процесса предоставления Украине истребителей F-16.
"Скажу дипломатично: я думаю, что в скором времени будут хорошие новости", - отметил глава МИД.
По его словам, на данном этапе вопрос предоставления Украине F-16 уже не политический, а технический.
"Это вопрос тренингов пилотов, тренингов инженеров, подготовки инфраструктуры и, собственно, технической передачи (самолетов)", - пояснил министр.
Глава украинской дипломатии также отметил, что американские истребители F-16, которых так ожидает Украина, являются символом любого иностранного самолета.
"Но в конце концов победить на поле боя должен тот пехотинец, который должен проползти, взять окоп, удержать высоту и траншею. А наша задача в том, чтобы у него было все для достижения этой цели, чтобы мы максимально упростили ему задачу. И мы над этим каждый день работаем", - заверил министр.