Из-за пожара выключалась линия электропередач с Румынией – Минэнерго

16 августа в Закарпатской области временно отключались воздушные межгосударственные линии электропередачи "Украина-Румыния" и "Украина-Венгрия".﻿ Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики, сообщает Экономическая правда.

Причиной аварии на совместной с Румынией линией стал пожар.

"Из-за пожара в поле временно выключалась трансграничная воздушная линия 400 кВ НЭК "Укрэнерго" Украина – Румыния. После осмотра следы пожара обнаружены вблизи Мукачево, последствия устранены" , – говорится в сообщении.

В то же время, почему выключалась воздушная линия 400 кВ Украина – Венгрия, пока неизвестно.

Напомним, 16 августа в Украине зафиксировали﻿ новый летний рекорд потребления электроэнергии.﻿﻿ Для уменьшения дефицита мощности в энергосистеме пришлось приглашать аварийную помощь из Румынии.