Кулеба: Работаем с G20, чтобы голос Украины услышали

Официальный Киев работает со странами "Большой двадцатки", чтобы голос Украины был услышан на 18-м саммите глав государств и правительств G20 в Нью-Дели. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "1+1", сообщает Укринформ.

Комментируя участие России в саммите G20, глава украинской дипломатии отметил, что, "к сожалению, Россия входит в этот формат", кроме того, Индия и Россия достаточно тесно сотрудничают.

Глава МИД также выразил сомнение в том, что Владимир Путин поедет на саммит в Нью-Дели, а наши партнеры, по его словам, уже отработали технику под названием "игнорируй Лаврова".

Кулеба также отметил, что Украина не будет пытаться попасть на саммит G20.

"Зачем выламывать двери? С Индией есть диалог, есть уровень коммуникации, опять же во встрече в Саудовской Аравии представители Индии принимали участие, как и представитель Китая… Мы работаем над определенным форматом взаимодействия с G20, чтобы голос Украины там был услышан" , - сказал глава украинской дипломатии.

Он также выразил уверенность, что наши партнеры не будут вести на саммите переговоры по Украине без координации с украинской стороной "каждой позиции, каждого элемента".

Как сообщалось, 18-й саммит глав государств и правительств G20 состоится в Нью-Дели. О решении не приглашать Украину на саммит в начале июня заявлял и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. Тогда дипломат объяснял это тем, что на форуме должны присутствовать только страны-участницы объединения, Украина не входит в G20. Согласно опубликованному на сайте саммита перечню, среди участников есть Россия.