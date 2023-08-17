На Одесчине правоохранители дважды переехали бабушку и скрылись с места ДТП

В городе Белгород-Днестровск Одесской области полицейский с женой дважды переехали пожилую женщину на машине, вызвали скорую и скрылись с места ДТП. Пострадавшая скончалась в больнице, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сообщениях Нацполиции области и Государственного бюро расследований.

Полиция сообщает, что утром 16 августа правоохранитель, выезжая со двора на своей машине задним ходом, совершил наезд на женщину пожилого возраста. Вместе с мужчиной в салоне была его жена, которая также является сотрудником полиции.

После наезда супруги переместили потерпевшую на скамейку под подъездом, после чего вызвали скорую помощь. Не дождавшись медиков, водитель покинул место аварии, а позже место происшествия покинула и жена.

81-летнюю потерпевшую доставили в больницу, где от полученных травм она скончалась

Обоих полицейских отстранили от исполнения обязанностей. Водителя задержали, он будет помещен в изолятор.

Решается вопрос о сообщении водителю о подозрении в нарушении правил дорожного движения (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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