Нацгвардия: Россияне штурмуют Урожайное, но не имеют успеха

Нацгвардия: Россияне штурмуют Урожайное, но не имеют успеха
Фото: wikimedia.org

Российские войска пытаются штурмовать освобожденное Урожайное Донецкой области, впрочем подразделения Национальной гвардии отражают контратаки противника.﻿﻿ Об этом заявил и.о. директора департамента планирования применения ГУ Нацгвардии Николай Уршалович, сообщает Украинская правда.

"Подразделения Национальной гвардии обеспечили поддержку Сил Обороны в результате штурмовые группы Вооруженных Сил освободили Урожайное Донецкой области.
Подразделения Национальной гвардии провели зачистку и разминирование освобожденного населенного пункта. Сейчас закрепились на достигнутых рубежах и отражают контратаки штурмовых групп противника, которые пытаются вернуть утраченное положение", – сказал он.

Утром 17 августа представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев заявил﻿, что украинские войска имели успех южнее освобожденного накануне Урожайного в Донецкой области.

Напомним, в среду 16 августа заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила﻿, что украинские защитники освободили Урожайное, что в Донецкой области.

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