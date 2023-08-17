Нацгвардия: Россияне штурмуют Урожайное, но не имеют успеха
Российские войска пытаются штурмовать освобожденное Урожайное Донецкой области, впрочем подразделения Национальной гвардии отражают контратаки противника. Об этом заявил и.о. директора департамента планирования применения ГУ Нацгвардии Николай Уршалович, сообщает Украинская правда.
"Подразделения Национальной гвардии обеспечили поддержку Сил Обороны в результате штурмовые группы Вооруженных Сил освободили Урожайное Донецкой области.
Подразделения Национальной гвардии провели зачистку и разминирование освобожденного населенного пункта. Сейчас закрепились на достигнутых рубежах и отражают контратаки штурмовых групп противника, которые пытаются вернуть утраченное положение", – сказал он.
Утром 17 августа представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев заявил, что украинские войска имели успех южнее освобожденного накануне Урожайного в Донецкой области.
Напомним, в среду 16 августа заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские защитники освободили Урожайное, что в Донецкой области.