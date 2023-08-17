В Кабмине считают, что переговоры о членстве в ЕС начнутся без выполнения всех требований
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина до октября не выполнит все семь критериев Еврокомиссии, однако переговоры о вступлении все равно начнутся, сообщает Европейская правда.
Об этом она сказала во время конференции "Как выглядит путь Украины в ЕС" в Киеве.
По словам вице-премьера, речь идет о фундаментальных реформах и эти изменения будут внедряться годами.
"Но в октябре мы точно обеспечим выполнение всех институциональных шагов", – добавила она.
Стефанишина отметила, что во время выполнения некоторых реформ, в частности, антикоррупционной, "у нас возникают новые задачи, например – полноценное выполнение антикоррупционной программы".
"Наша задача – чтобы эти новые задачи не становились условием (для начала переговоров – ред.)", – сказала она.
Чиновница убеждена, что Украина выполнит условие о возобновлении публичного электронного декларирования.
Вице-премьер отметила, что политическое решение о начале переговоров о членстве Украины в ЕС будет принято. Она считает декабрь "последним поводом для принятия политического решения о начале переговоров".
В конце июня Европейская комиссия представила устную оценку прогресса Украины по пути в ЕС. Еврокомиссия считает, что Украина выполнила в полном объеме два из семи условий, необходимых для начала переговоров о членстве, в остальных условиях достигнут прогресс.