Герус: Повышение тарифов на электроэнергию цели не достигло

Повышение тарифов на электроэнергию для населения и прайс-кепов на рынке электроэнергии не достигло цели - то есть, не повлияло на улучшение ликвидности рынка, для чего и принимались эти решения. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус во время Business Breakfast от Forbes Ukraine, сообщает Экономическая правда.

"Решения по тарифам и прайс-кепам были для того, чтобы наполнить рынок ликвидностью, чтобы уровень долгов уменьшился. Как результат, прошло почти 2 месяца, а улучшение уровня платежей, к сожалению, не наблюдается и это очень плохо, потому что тогда возникает вопрос - ради чего все это делалось" , - сказал Герус во время Business Breakfast от Forbes Ukraine в среду.

Одной из причин он назвал неспособность водоканалов, в себестоимости производства которых электричество составляет 30-40%, оплачивать потребленный ресурс, а причиной этого, в свою очередь, являются недостаточные тарифы на их услуги.

"Сейчас водоканалы действительно ухудшили свои платежи за электроэнергию, но оставить города без воды тоже нельзя. В итоге начали увеличиваться долги контрагентов перед "Укрэнерго", а компания, со своей стороны, начала наращивать свои долги перед генерацией на балансирующем рынке" , - описал ситуацию глава энергокомитета.

Еще одной причиной задолженности на рынке э/э он назвал недостаточный уровень платежей со стороны НАЭК "Энергоатом" в рамках спецобязательств по обеспечению электроэнергией населения (ПСО).

"На него возложено ПСО по населению. Где-то он должен дать электроэнергию, где-то компенсировать разницу в тарифах и рыночной цене э/э деньгами. Если "Энергоатом" начинает платить лучше, тогда долги на рынке будут уменьшаться. Пока он лучше платить не стал" , - отметил Герус.

Ранее НКРЭКУ пришлось отменить решение от 29 июня 2023 года о корректировке тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод. Согласно решению регулятора, тарифы на услуги 34 водоканалов с 1 июля 2023 года должны были вырасти в среднем на 32%.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал его "позорным и непрофессиональным", премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение министру энергетики Герману Галущенко провести дополнительные консультации с НКРЭКУ о возможности пересмотра решения о повышении тарифов на воду, назвав его неприемлемым и не согласованным с правительством, которое идет вразрез с его политикой.

Перед этим с 1 июня был установлен новый тариф на э/э для населения - до 2,64 грн/кВт-ч вместо 1,44 грн/кВт-ч при месячном потреблении 250 кВт-ч и 1,68 грн/кВт-ч за потребление сверх этого показателя.

А с 1 июля были повышены прайс-кэпы на рынке электроэнергии на 40-80% в зависимости от часа поставки. Цена на рынке "на сутки вперед" выросла почти на четверть в июле и продолжила рост в августе - по сравнению с первой декадой июля на 22%.