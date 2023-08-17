Украина только начала находить эффективность в контрнаступлении - СМИ

Украина испытала разные подходы в контрнаступлении, которое она начала 4 июня, но она только сейчас начинает понимать, что действительно работает. Об этом изданию The Economist сообщил эксперт по вопросам Украины Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге, сообщает Зеркало недели.

«В последние две недели мы видели, что ситуация постепенно меняется в пользу Украины» , - сказал Ланге.

Спутниковые снимки и (преимущественно российские) военные блогеры говорят о медленном прогрессе. Сэр Лоуренс Фридман, британский военный стратег, соглашается: «Украинцы что-то делают и растягивают силы россиян».

По словам Бена Барри, эксперта по сухопутным войнам Международного института стратегических исследований, успешная стратегия заключается в сочетании «битвы в глубине и ближнего боя». Украина использует все более качественное преимущество в высокоточных артиллерийских снарядах для уничтожения российских батарей.

Дальнобойные средства, такие как системы HIMARS и ракеты Storm Shadow, поражают логистические узлы и командные центры. Модернизированные ракеты С-200, обычно используемые для противовоздушной обороны, были применены 12 августа для атаки на Керченский мост, соединяющий оккупированный Крым с Россией.

Ланге указывает на частичный успех Украины в районе села Урожайное в Донецкой области, где с помощью недавно приобретенных кассетных боеприпасов основной российский маршрут отступления был превращен в смертельно опасную удавку. Командир российского батальона в Урожайном Александр Ходаковский пожаловался на этой неделе в Telegram, что он не получает подкрепления из резервов, чтобы остановить нарастающую катастрофу.

«Это свидетельствует о том, что российские войска в некоторых районах сейчас слишком разбиты, чтобы обеспечить подкрепление» , - пишет The Economist.

Когда российские войска соответствуют контратакам, говорит Лоуренс, они часто истощаются. Российское наступление под Купянском, в котором основной удар приходится на солдат, завербованных в тюрьмах, пока остается исключением. Силы Украины, похоже, удерживают позиции. Но российские бомбардировки повлекли за собой значительные разрушения и привели к эвакуации гражданского населения 10 августа.

Между тем на двух южных направлениях, в направлении Мелитополя и Бердянска, продолжается постепенный прогресс. Большим вызовом остается прорыв через районы, которые стали одними из самых заминированных в истории войны. На этой неделе Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на некоторых участках фронта на квадратный метр приходится 5 мин. Это главная причина, по словам Ланге, почему Украина вынуждена была сконцентрироваться на узком фронте: у нее нет достаточного количества саперов или машин для разминирования, чтобы атаковать несколько точек вдоль линии фронта.

По данным британской газеты The Guardian, 200 украинских инженерных бригад в начале контрнаступления имели по 30 военнослужащих каждая. Но саперы, которые демонтируют мины вручную, часто получают ранения или погибают. В одном из недавно освобожденных сел в инженерной бригаде осталось всего 5 саперов.

Резников просит союзников предоставить технику для разминирования и провести учения, но ни одна армия не сталкивалась с таким вызовом со времен Второй мировой войны. Запасы нужного оборудования и имеющийся опыт скудны. Силы НАТО стали экспертами в борьбе с самодельными бомбами в Афганистане. Но масштабы в Украине, по словам Барри, напоминают больше сражение за Эль-Аламейн 80 лет назад, когда немецкий генерал Эрвин Роммель установил миллион мин. Британцам понадобилось десять дней, чтобы прорваться даже с огромным преимуществом в артиллерии, контролем над небом и большим количеством танков для разминирования. И у Украины всего этого нет.

Украинские удары с большого расстояния все еще могут проложить путь к серьезному прорыву. Германия может в скором времени предоставить помощь в виде около 400 крылатых ракет Taurus, которые будут угрожать большей части оккупированного Россией Крыма.

Ланге говорит, что российские активы, такие как самоходные гаубицы и ударные вертолеты Ка-52, истребляются шаг за шагом. В начале войны у России было около 100 Ка-52, но сейчас у нее, вероятно, остается только 25. Похоже, что Россия делает ставку на удержание первой линии обороны. Если вторая и третья окажутся хрупкими, как подозревают некоторые эксперты, прорыв может оказаться решающим.