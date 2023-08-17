Украина настаивает на отмене ограничений агроимпрорта в ЕС – вице-премьер

Украина тверда в своих требованиях о том, что ЕС должен отменить односторонние ограничения для украинского экспорта, и считает, что Брюссель должен договориться с Польшей. Об этом заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает Европейская правда.

Стефанишина сказала, что Украина настаивает на отмене ограничений для экспорта, и это также является позицией Брюсселя.

"Мы знаем, что Еврокомиссия не намерена продолжать ограничения после того, как их действие истечет 15 сентября. Да, есть намерения одностороннего введения ограничений со стороны нескольких стран, но это будет нарушением базовых правил Европейского Союза. И мы надеемся, что какой-то путь будет найден" , – отметила вице-премьер.

Она дала понять, что по этому вопросу необходимы дальнейшие переговоры между государствами-членами и Еврокомиссией.

Также Стефанишина подчеркнула, что у ЕС есть инструменты для помощи Польше и другим государствам.