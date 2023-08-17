Почему продолжает рушиться сеть магазинов "Эльдорадо"

Одна из крупнейших украинских сетей магазинов электроники "Эльдорадо" закрыла несколько десятков магазинов с начала полномасштабного вторжения. Об этом, со ссылкой на ain.ua, сообщает Экономическая правда.

По состоянию на декабрь 2021 года у компании было 129 магазинов.

Однако с момента полномасштабного вторжения ситуация резко изменилась. К концу 2022 года число магазинов сократилось на четыре десятка. Часть из них была разрушена россиянами. В течение года "Эльдорадо" даже пыталась открывать/восстанавливать новые точки, но речь - о единицах.

Закрытие магазинов продолжается весь 2023 год. И по состоянию на середину августа их количество составило 69.

Только с начала лета компания закрыла почти 17 магазинов в таких городах: Винница, Днепр, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Киев, Вышгород, Подольск, Полтава, Ровно, Херсон, Хмельницкий.

С начала августа магазины закрылись в: Кропивницком (второй магазин), Днепре, Каменском, Борисполе, Львове, Одессе (два магазина), Чернигове.

Также ain.ua сообщило, что ІТ-команды "Эльдорадо" - сократили. Но в компании объяснили, что айтишников не увольняли, а отправили на простой и впоследствии вернут к работе.

Со ссылкой на источники ain.ua сообщает, что "компания не смогла/не захотела аккумулировать средства для того, чтобы рассчитаться с поставщиками за предварительно закупленный товар. Соответственно - товара не хватает, чтобы заполнять магазины и поэтому их закрывают".

"Маркетинг также сократили, потому что в нем нет необходимости - все равно нечего продавать" , - отметил собеседник ain.ua.

Один из участников рынка утверждает, что у "Эльдорадо" традиционно была одна из самых низких эффективностей на рынке по сравнению с другими игроками. После начала полномасштабного вторжения, когда продажи упали на треть, экономика сети перестала сходиться и компания стала убыточной.

Также, у "Эльдорадо" якобы есть большие кредиты перед государственными банками. Хотя представители "Ощадбанка" не раскрывают, на каких условиях реструктуризированы кредиты и выплачиваются ли они вообще (это сделано для того, чтобы скрыть негативные показатели государственного банка). Речь о более чем $100 млн долгов только по "Эльдорадо".

"В конце концов, у конечного бенефициара "Эльдорадо" Виктора Полищука хватает проблем и с другими его активами, что также влияет на бизнес. Полищук все тем же государственным банкам должен возвращать средства и за столичный ТЦ "Гулливер"" , - пишет ain.ua.

Напоминаем, весной 2021 года журнал Forbes опубликовал рейтинг 25 крупнейших рантье Украины. Его возглавил один из наименее публичных бизнесменов страны Виктор Полищук, более известный как бывший владелец обанкротившегося банка "Михайловский".

В Нацбанке считают, что владельцы "Михайловского" успели нанести государству ущерб на более чем 23 млрд грн.

Однако государство не только не смогло вернуть эти средства, но и не смогло привлечь виновных в масштабных экономических преступлениях к ответственности.