Украинские специалисты нашли в сбитых российских вертолетах Ка-52 компоненты из европейских и азиатских стран. Без этих комплектующих вертолеты не смогли бы летать.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Два сбитых сегодня российских вертолета Ка-52 не могли бы летать без иностранных компонентов. Военные постоянно говорят, что россияне активно используют их на фронте, чтобы иметь преимущество в воздухе и наносить удары по позициям Сил обороны" , – отмечает Ермак.

В частности, в вертолетах нашли иностранные чипы, микропроцессоры, интегральные схемы, приемники, флэш-память, телекоммуникационные трансформаторы, трансиверы, линейные стабилизаторы и микросхемы. По словам Ермака, без этих скалдовых работа самолетов была бы невозможна, поскольку Россия не способна производить такие технологические продукты.

"Мы изучаем пути, по которым Россия получает эти компоненты в обход санкций. Работаем с правительствами стран и компаниями-производителями, чтобы ограничить российский ВПК" , – добавляет руководитель ОП.

Он отметил, что Украина уже предоставляла эту информацию партнерам, и она была частично отражена во введенных санкциях. В то же время Москва все еще обходит ограничения, поэтому ОП скоро опубликует документ с новыми предложениями по ограничениям против РФ.