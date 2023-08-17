Ученые обнаружили главный источник выбросов метана на Земле

Международная группа исследователей, включая экологов пресноводных ресурсов Университета Висконсин-Мэдисон, представила новые данные о выбросах метана из проточных вод, раскрывая роль рек и ручьев в глобальных выбросах мощного парникового газа, сообщает Новое время.

Эти открытия, опубликованные в журнале Nature, не только улучшат наши оценки метана и модели изменения климата, но также указывают на потенциал управления земельными ресурсами для снижения выбросов газа в атмосферу.

Исследование подтверждает, что реки и ручьи значительно влияют на выбросы метана, играя ключевую роль в динамике изменения климата. Однако ученые обнаружили, что места с самыми высокими выбросами метана не всегда соответствуют ожиданиям. Вместо того чтобы наблюдаться в тропиках, где биологическое производство метана связано с высокой температурой, выбросы метана также были высокими в холодных бореальных лесах, включая леса с преобладанием сосны, и в арктической тундре.

Интересно, что температура окружающей среды оказалась не основной переменной, влияющей на выбросы метана в воду. Вместо этого окружающая среда, такая как наличие торфяников и заболоченных мест, оказывает наибольшее влияние на количество метана, выделяющегося реками и ручьями, независимо от широты или температуры.

Ученые также обратили внимание на важную роль деятельности человека в выбросах метана. Изменения в речных системах, вызванные деятельностью человека, такие как засорение, дренаж сельскохозяйственных полей и другие воздействия, могут значительно усилить производство метана в водных экосистемах. Однако, эта зависимость от деятельности человека также предоставляет возможности для регулирования и снижения выбросов метана.

Экологи и климатологи считают, что данные результаты будут полезными для создания более точных моделей изменения климата и оценки влияния выбросов метана. Они подчеркивают, что сохранение и восстановление пресноводных экосистем может существенно снизить количество метана, попадающего в атмосферу. Понимание мест и факторов, влияющих на выбросы метана, позволит лучше прогнозировать изменения климата и разрабатывать более эффективные стратегии управления земельными ресурсами.

Это исследование также подчеркивает важность междисциплинарных исследований и сотрудничества между учеными по всему миру. Собранные данные и использованные методы компьютерного моделирования и машинного обучения позволили значительно расширить объем информации и сделать более точные выводы о выбросах метана. Ученые надеются, что эти результаты помогут улучшить наше понимание изменения климата и способствовать более эффективным мерам по борьбе с глобальным потеплением.