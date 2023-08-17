Депутаты не согласны с одним из требований ЕС для вступления – Корниенко

Среди условий, которые должна выполнить Украина для начала переговоров о вступлении в ЕС, есть такие, которые встретили сопротивление в Верховной Раде. Об этом сказал вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко, сообщает Европейская правда.

"Безусловно, далеко не все реформы, которых требует от нас ЕС, будут встречать полную поддержку в Верховной Раде. Хотя не думаю, что по какому-то вопросу будет полное сопротивление, но, будут такие, где будет непростая дискуссия" , – заявил он.

В качестве примера он упомянул вопрос снятия запрета на экспорт необработанной древесины.

По словам вице-спикера, непростая дискуссия в Раде сейчас происходит вокруг одного законопроекта, входящего в пакет "домашней работы", которую Киев должен выполнить до конца года.

Впрочем, Корниенко не стал уточнять, о каком именно законопроекте идет речь.