Кулеба: Мета України — кордони 1991. І байдуже, скільки часу це займе

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пояснил, что задача ВСУ – освободить все оккупированные территории нашей страны, и защитники это сделают, сколько времени это бы не заняло, сообщает Зеркало недели.

"Наша цель - победа, победа в виде освобождения наших территорий в пределах границ 1991 года. И нам безразлично, сколько времени это займет , – заявил он во время интервью AFP. – Пока украинский народ разделяет эту цель, украинское правительство будет двигаться бок о бок со своим народом".

Он отметил, что ВСУ в июне начали контрнаступление. Но продолжающиеся сейчас бои очень тяжелые, так как защитникам нужно прорывать хорошо построенные российские укрепления.