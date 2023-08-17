WP: Путину придется выбирать между войной и спасением экономики

Массированные санкции, введенные странами Запада против РФ после вторжения в Украину, будут иметь кумулятивный эффект и в конечном итоге заставят Владимира Путина выбирать между продолжением войны и спасением своей экономики, сообщает Новое время.

Об этом говорится в статье о работе антироссийских санкций на The Washington Post.

Как отмечают авторы статьи, ослабление рубля — один из недавних признаков нагрузки на российскую экономику.

По состоянию на июль 2023 года США ввели санкции против более чем 3600 российских физических и юридических лиц, судов и самолетов. Американские санкции включали 10 крупнейших российских банков, компаний ВПК и государственных деятелей вплоть до Путина. Количество санкций Евросоюза превысило 1800.

Самые масштабные и наиболее значимые санкции включают скоординированное блокирование западными правительствами примерно $300 млрд зарубежных активов ЦБ РФ и запрет на транспортировку российской нефти в любую точку мира, а также ограничение цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

Также были введены ограничения на экспорт технологий, которые используются в военных целях. Дополнительные санкции включают заморозку активов, банковские и торговые ограничения и другие финансовые санкции в отношении российских физических и юридических лиц.

В июле этого года доходы России от продажи нефти упали на 41% по сравнению с прошлым годом.

Как отмечают авторы статьи, санкции приведут к тому, что ВВП России в 2026 году уменьшится на 8% по сравнению с его траекторией до начала войны. В денежном выражении разница составит $190 млрд.

Профицит счета текущих операций — примерно разница между экспортом и импортом — сократился более чем на $140 млрд за первые семь месяцев 2023 года.

Отмечается, что последствия санкций оказали давление на рубль, что привело к одному из самых резких обесценений национальной валюты на развивающихся рынках в этом году.

В то же время общее падение российской экономики в 2022 году на 2,1% было намного ниже 10% обвала, который предсказывали многие эксперты.

Также авторы текста отмечают, что США и их союзники планируют пресечь обход и уклонение от санкций и торговых ограничений через третьи страны. Одним из возможных шагов может стать усиление так называемых вторичных санкций. В частности, под удар могут попасть компании в Турции и Китае за ведение бизнеса с подсанкционными физ или юрлицами в РФ.

14 августа курс доллара на Московской бирже поднялся выше 100 рублей впервые с марта прошлого года. Это привело к тому, что ЦБ РФ резко повысил ключевую ставку.

Как писала Financial Times со ссылкой на собственные источники, российский диктатор Владимир Путин проведет экстренное совещание, посвященное ужесточению валютного контроля в РФ, после резкого падения курса рубля.

Необходимость этого совещания вызвана тем, что повышение учетной ставки российским Центробанком с 8,5% до 12% не смогло остановить падение рубля.