Швеция утвердила новый пакет военной помощи Украине

Парламент Швеции Риксдаг одобрил передачу Украине нового пакета помощи для Украины общей стоимостью 3,25 млрд шведских крон (около 270 млн евро), сообщает Европейская правда.

Как сообщается в сообщении Риксдага, Киев получит боеприпасы и запчасти на сумму до 1,1 млрд шведских крон (около 90 млн евро), а также грузовики и оборудование для разминирования на сумму до 2,15 млрд шведских крон (около 180 млн евро).

Риксдаг также принял решение уполномочить правительство продать США ракеты AMRAAM "воздух-воздух", чтобы их затем передали Украине.

Это решение означает, что статья расходов на оборону и готовность к кризисным ситуациям в государственном бюджете Швеции увеличится на 545 млн шведских крон (46 млн евро) в 2023 году.