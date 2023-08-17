Страны Западной Африки готовят войска для вторжения в Нигер

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) приступило к активации сил быстрого реагирования с целью восстановления конституционного порядка в Нигере. Об этом сообщил в среду телеканал Al Hadath.

В ECOWAS информировали, что 17—18 августа в Аккре состоится внеочередная встреча Комитета начальников генеральных штабов государств — членов сообщества для «окончательного согласования плана развертывания сил быстрого реагирования в Нигере».

Напомним, в Нигере в конце июля произошел военный мятеж, в результате которого президент Мохамед Базум был отстранен от власти.