Столтенберг отреагировал на слова чиновника НАТО относительно территорий Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на слова руководителя его аппарата Стиана Йенссена, который ранее допустил, что Украина может стать членом Альянса в обмен на "отказ" от части своей территории, сообщает Европейская правда.

Об этом говорит заявление Столтенберга, которое цитирует агентство Reuters.

Выступая на конференции в норвежском городе Арендал, генсек НАТО заявил, что Украина должна сама решать, когда наступят условия для присоединения к любым переговорам после российского вторжения.

"Украинцы, и только украинцы, могут решать, когда существуют условия для переговоров, и кто может решать за столом переговоров, какое решение является приемлемым", – сказал Столтенберг.

Он подчеркнул неизменность позиции Альянса после комментариев Йенссена, который допустил членство Украины в Альянсе в обмен на территориальные уступки в пользу России, но подчеркнул, что такое решение должен принимать только Киев.

"Его (Йенсена) месседж, и который является моим главным месседжем, и который является главным месседжем НАТО, заключается, во-первых, в том, что политика НАТО неизменна – мы поддерживаем Украину", – сказал Столтенберг.

Напомним, 15 августа руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен допустил, что Украина может стать членом Альянса в обмен на "отказ" от части своей территории.

Впоследствии он назвал "ошибкой" свои слова о возможном сценарии членства Украины в Альянсе в обмен на территориальные уступки России, сказанные накануне.