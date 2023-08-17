Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов

Президент Владимир Зеленский подписал указ с рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны Украины к Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному уволить всех областных военкомов, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает сайт Офиса президента.

11 августа президент на заседании СНБО решил уволить всех областных военкомов и заявил, что управлять системой должны люди, которые точно знают, что такое война и почему цинизм и коррупция во время войны – это государственная измена.

По его словам, воины, которые прошли фронт или которые не могут быть на передовой из-за ранения, могут работать в системе комплектования.

Реализовать это решение должен был Залужный. Перед назначением новых руководителей ТЦК будет проверка СБУ - заявлял Зеленский.

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