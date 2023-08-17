Кулеба: Украина хочет помочь странам Африки освободиться от контроля РФ

Украина хочет улучшить отношения со странами Африки и помочь им освободиться от контроля РФ, сообщает Новое время.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью AFP.

"Много лет было потеряно, но мы будем продвигать украинско-африканский ренессанс, возрождать эти отношения" , — отметил Кулеба.

По его словам, африканский континент нуждается в системной и долгосрочной работе.

"Мы не хотим быть еще одной Россией. Наша стратегия заключается не в том, чтобы заменить Россию, а в том, чтобы освободить Африка из-под российского контроля" , — подчеркнул глава МИД.

Кулеба заверил, что Москва удерживает страны Африки на своей стороне, используя «принуждение, коррупцию и страх». В то же время глава МИД считает, что Кремль имеет только два инструмента работы в Африке — это пропаганду и ЧВК Вагнер.

Также он назвал ложью «беспокойство» России относительно продовольственной безопасности Африки после выхода из «зерновой сделки».

"Африканцы увидели, что все эти истории (российского диктатора Владимира Путина — ред.) о том, как он заботится об африканских странах, являются ложью. Именно украинский фермер и африканский потребитель хлеба платят самую высокую цену (за выход РФ из соглашения — ред.)" , — подчеркнул глава МИД.

16 августа Кулеба завершил проводить собеседования с 16 кандидатами на должности послов в странах Африки и Азии.

Большинство стран Африки придерживаются нейтралитета в отношении войны России против Украины и призывают сесть за стол переговоров.

16 июня лидеры шести африканских стран прибыли в Киев и выступили с новой инициативой по миру в Украине. Она предусматривает начало «переговоров» с Россией, даже если оккупационные войска не покинут территории Украины.

Тогда президент Украины Владимир Зеленский пригласил лидеров стран Африки присоединиться к Глобальному саммиту мира на основе украинской формулы мира.

17 июня делегация приехала в Москву, где президент ЮАР Сирил Рамафоса призвал Путина вернуться к мирным переговорам с Украиной и прекратить войну.

30 июля одиозная пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская армия воюет в Украине за «свободу Африки и всех людей на этой планете».