В Украине второй раз за день объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГа

На всей территории Украины 17 августа во второй раз объявили воздушную тревогу из-за взлета в РФ истребителя МиГ-31К, который является носителем аэробаллистической ракеты "Кинжал", сообщает Украинская правда.

Об этом говорит карта тревог, Воздушные силы в Telegram.

"Очередной взлет МиГ-31К! Ракетная опасность по всей территории Украины".

Что предшествовало: Предварительная тревога из-за взлета истребителя МиГ-31К длилась 40 минут.