Харлан получила высшую награду от Национальной академии СБУ
Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Ольга Харлан получила Знак почета от Национальной академии СБУ, где работает уже длительное время, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.
Спортсменка встретилась с курсантами академии, где она работает уже длительное время (по данным УП, больше 10 лет -ред.).
Ректор Национальной академии СБУ Андрей Черняк вручил Харлан высшую награду заведения и поблагодарил за мощный украинский месседж - никаких рукопожатий с россиянами.
Сообщается также, что кроме курсантов академии и коллег, Ольгу поздравили с ее мужественным поступком на соревнованиях также военнослужащие 114 отдельной бригады территориальной обороны Киевской области.
"Мы не можем пожимать руку нашему врагу. А должны показывать всему миру, что война продолжается, и эти "нейтральные" спортсмены не должны быть на международной арене. И мы будем все делать, чтобы их не было ни на олимпиаде, ни на каких-либо мировых соревнованиях. Я горжусь быть сотрудницей Службы безопасности Украины, в частности Национальной академии СБУ. И горжусь тем, что россияне знают, что я работаю в СБУ. Пусть боятся!".
Предыстория:
- 27 июля Ольга Харлан на старте личного турнира на Чемпионате мира по фехтованию победила фехтовальщицу из России под нейтральным статусом.
- Харлан отказалась пожать сопернице руку после поединка, выставив вперед саблю.
- По жалобе россиянки Харлан получила дисквалификацию. Позже Исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) приостановил "черную карточку" для украинской фехтовальщицы, чтобы она смогла выступить в команде на чемпионате мира.
- Харлан также рассказала об угрозах россиян после отказа пожать руку сопернице из России.