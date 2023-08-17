Залужный провел терефонный разговор с генералом Милли: о чем говорили

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в телефонном разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли поделился планами защитников и очертил вероятные действия российских захватчиков, также акцентировал на потребности в снарядах и другом вооружении, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Залужный в Telegram.

"Рассказал об оперативной обстановке на фронте и наших планах на ближайшую, среднесрочную и более отдаленную перспективы. Также подробно проинформировал генерала Милли о планах и вероятных действиях российских оккупантов".

Кроме того, военачальники обсудили актуальную потребность украинского войска в снарядах, вооружении, средствах разминирования, ПВО, системах РЭБ.

Залужный поблагодарил союзников за уже оказанную материально-техническую помощь.